Na nederlaag tegen Westerlo: Ivan Leko overweegt grote wijzigingen tegen leider Racing Genk

Na de nederlaag van Standard in Westerlo vorige week, zou Ivan Leko voor het eerst in weken wijzigingen kunnen maken in zijn basiselftal. Er kunnen twee veranderingen in de verdediging plaatsvinden, en er is een belangrijke vraag in het middenveld.

Standard begint zijn race richting play-offs 1 vanavond met een thuismatch tegen leider Racing Genk. Na vijf ongeslagen wedstrijden moeten de Rouches zich herstellen van hun 4-2 nederlaag tegen Westerlo.

Voor deze wedstrijd zou Ivan Leko, voor het eerst in weken, gebruik kunnen maken van de nederlaag en de terugkeer van enkele spelers gebruiken om veranderingen door te voeren in het basiselftal. Dit elftal is sinds het begin van het jaar nauwelijks veranderd, behalve in doel, waar Gavin Bazunu al de derde doelman was die in 2025 speelde.

Met Sutalo en de ervaring van Szalai in de verdediging?

De verdediging, die lang goed speelde ondanks de jeugdige onervarenheid, kan nu tekortschieten tegen de top vijf clubs van het land. Terwijl Ibe Hautekiet zijn plek als leider zal behouden, kunnen Henry Lawrence en Daan Dierckx plaatsmaken voor Bosko Sutalo en Attila Szalai. Sutalo, die eind 2024 geblesseerd was, is weer terug, maar het team won veel wedstrijden zonder hem, dus de vraag is of hij meteen terug in de basis komt.

Attila Szalai, die pas net is aangekomen, is nog niet veel gebruikt door Leko, die soms liever wat tijd neemt om spelers in te passen. Maar deze grote wedstrijden zouden voor hem wel het moment kunnen zijn om zijn debuut te maken als derde verdediger.

Mogelijke verandering in het middenveld

In het middenveld kan er ook een verandering komen, aangezien aanvoerder Aiden O'Neill terug is. Hij speelde als invaller tegen Westerlo, maar zal waarschijnlijk weer in de basis staan, en Karamoko, die goed speelde maar minder ervaring heeft, zou zijn plek kunnen verliezen. Leko heeft aangegeven dat O'Neill altijd speelt als hij fit is.

Een andere vraag is de teleurstellende prestaties van Marko Bulat. Leko waardeert Bulat wel, omdat hij goed is bij vrije trappen en uitbraken, maar zijn slordigheid baart zorgen. Lazare Amani, die geduldig op de bank zit, wil graag spelen. Welke keuze Leko maakt, is moeilijk te voorspellen.

Mogelijke opstelling van Standard tegen Genk: Bazunu - Camara, Sutalo, Hautekiet, Szalai, Fossey - O'Neill, Kuavita, Bulat - Ayensa, Zeqiri.