Amuzu vertelt waarom hij bij Anderlecht soms 'verstijfde'

Francis Amuzu (25) beleeft zijn Braziliaanse avontuur bij Grêmio met een glimlach. De eerste Belg ooit in de Braziliaanse competitie voelt zich meteen thuis. "Ik ben hier ontvangen als een ster, dat was een shock voor mij", zegt hij.

De overstap naar Grêmio betekent voor Amuzu niet alleen een sportieve uitdaging, maar ook een nieuwe start zonder de druk die hij bij Anderlecht voelde.

De transfer kwam er relatief snel. “Mijn zaakwaarnemer belde me een maand geleden en zei dat Grêmio interesse had", vertelt Amuzu in HLN. Hij kende de club van legendarische spelers als Ronaldinho en Luis Suárez, maar de doorslag gaf een telefoontje van coach Gustavo Quinteros. “Hij vertelde dat hij mij er absoluut bij wilde. Dat is belangrijk, snap je? Ik voelde meteen vertrouwen.”

Toch had Amuzu nog een andere optie. Napoli toonde op het laatste moment interesse, maar daar voelde hij zich niet de eerste keuze. “Ik had het gevoel dat ik plan B of C was. En eigenlijk zat mijn hoofd al bij Grêmio", zegt hij. De keuze voor Brazilië was voor hem een bewuste sprong in het onbekende. “Soms moet je risico’s durven nemen. Dit is mijn eerste transfer, alles is nieuw.”

Bij Grêmio wil Amuzu vooral genieten en zichzelf herontdekken. “Ik wilde zó graag bepalend zijn voor Anderlecht, maar ik legde mezelf te veel druk op. ‘Ik moet, ik moet, ik moet’, dacht ik altijd. Hier wil ik plezier vinden en vrij spelen.” De coach gaf hem daarin ook vertrouwen. “Hij zei: ‘Maak acties, speel je snelheid uit en blijf proberen, ook al lukt het niet altijd.’ Dat geeft me een free mind.”

Met zijn snelheid en dribbelvaardigheid hoopt Amuzu zich te bewijzen in de Braziliaanse competitie. Hij sluit niet uit dat hij ooit nog een stap zet naar een Europese topclub. “Als ik hier goed presteer, kan het snel gaan. Ik heb de kwaliteiten, alleen mijn statistieken moeten beter. Maar eerst wil ik hier slagen. Het was tijd voor iets anders. Ik geloof erin dat het kan lukken.”