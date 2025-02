Analist heeft iets te zeggen over penaltysave van Bryan Heynen en over strijd met Club Brugge: "Belachelijk!"

KRC Genk heeft vrijdag een historische overwinning geboekt op Standard, de eerste sinds 2019. Analist Vital Borkelmans zag een sterke prestatie en loofde vooral Bryan Heynen. "Die penaltysave is het zoveelste bewijs van zijn mentale sterkte."

Dat een veldspeler een strafschop pakt, is een zeldzaamheid. “Ik heb het maar één keer eerder gezien, met Eric Viscaal in 92-93. Die zette daarna zelf ook nog een penalty om", zegt Borkelmans in HBvL. “Dat Heynen werd teruggefloten omdat hij niet op zijn lijn stond, vind ik belachelijk. Zie dat toch voor één keer door de vingers.”

Heynen was volgens Borkelmans de absolute patron op het veld. “Hij was al een uitblinker in de match en dan nog die strafschop pakken… Dat toont zijn mentale kracht."

"Genk verdiende de zege. Tegen dit defensieve Standard moet je geduldig blijven en toeslaan op het juiste moment, en dat hebben ze perfect gedaan.”

Over de titelstrijd is Borkelmans duidelijk. “Ik zie Genk die leidersplaats niet meer afgeven in de reguliere competitie. Club Brugge heeft een zwaarder programma en Genk kan zich volledig focussen op de competitie. Maar in de play-offs kan alles veranderen. Wel is duidelijk: Genk en Club steken er dit seizoen met kop en schouders bovenuit.”

Voor Standard ziet het er minder rooskleurig uit. “Die top zes zal niet voor dit jaar zijn", zegt Borkelmans. “Als je minder dan één doelpunt per match scoort, ga je geen punten blijven pakken. Hopelijk zien we ze snel terug aan de top, maar met deze ploeg zal het niet gebeuren.”