Anderlecht had ex-speler van Union, Standard en Club Brugge in het hoofd als trainer: "Het klikte met Fredberg, maar je moet ook geen problemen zoeken"

Anderlecht heeft zijn tijd genomen om een opvolger te vinden voor Brian Riemer. Voordat David Hubert werd bevestigd als T1, hebben meerdere trainers met de leiding gesproken.

De kans dat David Hubert zijn missie op de Anderlecht-bank na zijn interim-periode zou voortzetten, was klein. Dit kwam doordat zijn ervaring op het hoogste niveau als coach beperkt was, maar ook omdat het bestuur contact had met andere trainers.

In een interview met de podcast Midmid onthult Karel Geraets dat ook hij een van de profielen was die door de besluitvormers in Brussel werden overwogen. De voormalige Union-trainer was net ontslagen door Schalke 04.

Constructieve gesprekken met Fredberg en Vandenhaute

Hij is er echter niet op ingegaan: "Ik heb met Fredberg aan de telefoon gesproken omdat ik hem echt interessant vond. Hij heeft goed werk geleverd. Het kost nooit moeite om te luisteren, maar diep van binnen wist ik voor dat gesprek al dat het niet zou werken".

Als voormalig speler van Standard en Club Brugge, en voormalig Union Saint-Gilloise-trainer, had Geraerts veel mensen tegen zich kunnen krijgen bij Anderlecht: "Je moet geen problemen opzoeken", merkt hij op.

Karel Geraerts heeft niets tegen de club, maar heeft dus besloten om af te zien: "Anderlecht is een mooie club, een grote club met prestige en heeft veel dingen die je als trainer zoekt. Het klikte goed met Fredberg, ik heb ook goede gesprekken gehad met Wouter Vandenhaute. Maar toch...".