Jonge Belg maakt indruk en bewijst ongelijk van criticasters: "Goede zaak om weg te gaan bij Gent"

Jorthy Mokio beleefde tegen Union SG in het Koning Boudewijnstadion een onvergetelijke avond in het shirt van Ajax. De 16-jarige Belg scoorde in de Europa League zijn eerste doelpunt voor de Amsterdammers. En zo bewijst hij ook meteen het ongelijk van de criticasters.

Mokio begon zijn jeugdopleiding bij KAA Gent, waar hij al snel werd beschouwd als een toptalent. De Belgische club wilde hem graag houden, maar moest het afleggen tegen de interesse van Europese topclubs.

Ajax een ideale keuze?

Vincent Kompany belde hem persoonlijk op, en ook Barcelona was bij de gegadigden. Uiteindelijk koos Mokio voor Ajax Amsterdam. Bij de deal ontstond er ook heel wat commotie, omdat hij bij Gent niet wilde verlengen.

Vader Thierry eiste volgens Het Laatste Nieuws een heel groot percentage bij een eventuele verkoop vanuit Gent, ook al wilden de Buffalo's eigenlijk vrij ver gaan om Mokio langer aan zich te binden.

Het grote gelijk

Maar het ging dus snel, want via Jong Ajax staat de 16-jarige speler ondertussen al in de ploeg bij de A-kern van de Amsterdammers. "Toen hij AA Gent verliet voor Ajax, waren er veel mensen met een mening. Men zei dat ik het niet goed zag."

"Ik denk dat we vandaag mogen stellen dat dit de juiste keuze was. Bij Ajax durven ze jonge spelers kansen geven. Meer dan bij eender welke Belgische club. Ajax is een goede leerschool voor Jorthy. Dit was de perfecte stap. En hij was hier klaar voor. Jorthy is zo geboren, met dit talent. Nu moet hij hard blijven werken en bijleren", aldus vader Thierry nu in de krant.