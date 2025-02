David Hubert heeft meer nieuws over zorgwekkende blessure Kasper Dolberg en nieuwe blessuregolf: "Tuurlijk stel ik me vragen"

Drie spelers die deze week uitvielen, eentje in de opwarming en eentje tijdens de match... Bij Anderlecht sukkelen ze blijkbaar van de ene blessuregolf in de andere dit seizoen. David Hubert wordt er stilaan specialist in om oplossingen te zoeken.

David Hubert kreeg op sociale media veel kritiek over het povere spelniveau, maar de trainer van Anderlecht heeft nog geen twee keer na elkaar met dezelfde ploeg kunnen spelen. Telkens zijn er wel nieuwe kleine en grotere zorgen bij de spelers.

In ieder geval begint het veel te worden en wordt er door de fans gevraagd om ook eens de medische staf onder de loep te nemen. "Uiteraard stel ik me vragen bij die vele blessures, maar het is jammer genoeg wat het is. Ik moet het doen met de spelers die ik ter beschikking heb", zei Hubert na de match.

Het is mijn voornaamste hobby geworden

"Als je juist voor de match een speler van je basiself (Edozie) moet schrappen, is dat zeker niet leuk. En als je topschutter na zijn blessure (Dolberg) dan ook nog een terugval kent, dan zijn er leukere dingen als trainer."

"Ik moest dan ook nog Yari en Mario missen en dat zijn toch ook niet de minsten. Om de drie dagen spelen eist natuurlijk zijn tol. Het is elke keer puzzelen, maar dat is intussen mijn voornaamste hobby geworden."

De terugval van Dolberg zorgt uiteraard voor spanning en twijfel. "Het is een blessure aan de mediale band en zoiets kan lang aanslepen. Hij voelde iets en heeft beslist om geen risico te nemen. We weten nog niet hoe het gaat evolueren. Ik hoop en verwacht dat het niet te erg zal zijn, maar we gaan er geen risico's mee nemen. Hij had te veel pijn om door te doen."