OH Leuven pakt levensbelangrijke driepunter, maar coach Chris Coleman is toch kritisch

OH Leuven heeft in eigen huis een nieuwe zege geboekt. In het slot zette het een scheve situatie nog recht tegen Dender en heeft het een grote stap naar het behoud gezet.

Voor OH Leuven zag het er lange tijd niet goed uit tegen Dender. Het kwam al na negen minuten op achterstand na een goal van Berte. Kurucay zorgde na een halfuur voor de gelijkmaker, maar Hrncar scoorde voor de rust nog de 1-2.

OH Leuven leek op een nederlaag af te stevenen, maar na een overtreding van Pupe op Ikwuemesi in de zestien kreeg het een penalty. Schrijvers trapte die binnen en Mijatovic scoorde in de toegevoegde tijd nog de 3-2.

Coleman niet helemaal tevreden met prestatie van OH Leuven

"Wat een einde, net zoals we het hadden gepland (lacht). Nee, in alle eerlijkheid speelden we niet goed vandaag", zei coach Coleman eerlijk bij Sporza. "We waren nerveus. Er hing zoveel vanaf en je wil dan geen fout maken, daardoor geraak je niet in spel en blijf je onder je niveau."

OH Leuven vocht dus nog terug en hield de drie punten thuis. "Op het einde maakt het niet uit hoe je gespeeld hebt, de punten zijn het belangrijkste", zei Coleman nog. Voor OH Leuven is het een bijzonder belangrijke driepunter.

Voorlopig staat OH Leuven nu negende in het klassement, met een voorsprong van vier punten op nummer dertien KV Mechelen. Zij spelen zondag wel nog op het veld van Union, Cercle Brugge en Westerlo spelen tegen elkaar.