📷 Toppoliticus krijgt heel wat kritiek voor selfie met Radja Nainggolan na duel van Lokeren-Temse

Francs Borains verloor zondag van Lokeren-Temse. Dit weerhield voorzitter Georges-Louis Bouchez er echter niet van om een foto te nemen met Radja Nainggolan.

Deze week kreeg Lokeren-Temse met Stijn Vreven een nieuwe trainer. Hij was de opvolger van Hans Cornelis die aan de kant geschoven werd door het clubbestuur. Hij opende meteen met een zege, al liep dat niet van een leien dakje.

rancs Borains had bijna de kans om hun behoud in de Challenger Pro League officieel te maken in geval van een overwinning tegen Lokeren-Temse, deze zondag.

Maar ondanks de vroege goal van Alessio Curci in de tweede minuut, verloor Francs Borains na doelpunten van Ntamack (1-1, 53') en Perez (1-2, 85').

Een wedstrijd waarin Radja Nainggolan in de basis stond en de assist uitdeelde voor het eerste doelpunt van de bezoekers. In de 89ste minuut werd hij vervangen.

Nainggolan, ondanks het feit dat hij genoemd wordt in een zaak van drugshandel, blijft enorm populair. Ook bij politicus Georges-Louis Bouchez, de voorzitter van Francs Borains. Dat Bouchez met Nainggolan op de foto ging krijgt echter heel wat kritiek.