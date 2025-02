Deze transfersom had Francis Amuzu zelf in gedachten voor zijn vertrek bij RSC Anderlecht

Francis Amuzu heeft afscheid genomen van RSC Anderlecht. Hij werd voor een vrij beperkte transfersom verkocht door paarswit.

Francis Amuzu was een kind van het huis bij RSC Anderlecht. Hij is erkentelijk voor alle kansen die hij bij de club gekregen heeft en wenst iedereen daarvoor te bedanken.

“Ik bleef kansen krijgen. Het deed me pijn om te vertrekken en iedereen te verlaten. Dat is normaal, ik was er superlang. Ik vind het jammer dat ik nooit een prijs gepakt heb. Hopelijk winnen ze dit jaar de beker”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

Dat hij voor amper 1,2 miljoen euro verkocht werd is niet bepaald wat de verwachtingen waren de voorbije jaren. Maar het is nu eenmaal zo gelopen.

“Het is misschien een beetje weinig. Ik had nog slechts een jaar contract, de vraagprijs kon niet al te hoog liggen, denk ik. Ik zou Anderlecht graag 15 miljoen hebben opgebracht. Alleen... Het is niet zo”, gaat hij verder.

Amuzu had het niet gemakkelijk. “Ik heb in het leven soms te veel nagedacht. Ik praat daarover met een psycholoog. Op bepaalde momenten heeft de kritiek mij gebroken. Er werden dingen gezegd en geschreven waar ik niet goed van was. Ik heb besloten om geen sociale media of media meer te lezen.”