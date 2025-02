KRC Genk krijgt belangrijke update nadat verdediger Matte Smets op krukken naar het ziekenhuis moest

KRC Genk heeft vrijdagavond met 1-2 gewonnen op het veld van Standard. De reeks gaat verder, maar de Limburgers kwamen niet ongeschonden uit de strijd.

Racing Genk heeft vorig weekend voor de zesde keer op rij gewonnen door Standard met 1-2 te verslaan. Het verschil is nooit groot, maar de Limburgers winnen wel iedere week met goed voetbal.

De Smurfen keerden wel niet zonder kleerscheuren naar huis. Zo reisde verdediger Matte Smets niet mee met de spelersbus terug naar Limburg.

Hij ging op krukken naar het ziekenhuis, meteen na de wedstrijd. Smets maakte de 90 minuten vol, maar na een tackle van Sotiris Alexandropoulos waren er toch wat zorgen.

Hij had een vleeswonde, maar er moest ook gekeken worden of de schade groter was. Iets met het bot bijvoorbeeld. Maar volgens Het Belang van Limburg kregen de verdediger en zijn club al snel goed nieuws.

In het ziekenhuis werd duidelijk dat Smets geen breuk heeft opgelopen. Coach Fink zal dit weekend tegen KAA Gent dus normaal gezien weer beroep kunnen doen op hem.