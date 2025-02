Opvallend: Premier League-verdediger volgt tweede helft vanuit...fitness

Afgelopen zondag won Liverpool met moeite van Wolverhampton Wanderers. Verdediger Konaté ontsnapte in de eerste helft aan een tweede geel en coach Arne Slot nam geen enkel risico. De Fransman werd aan de rust gewisseld en mocht de tweede helft van de kant meevolgen. Maar daar dacht hij anders over.

Op de 25ste speeldag in de Engelse Premier League ontving Liverpool nummer 17 in de stand, Wolverhampton Wanderers. Wat lang leek op een eenvoudige overwinning voor de "Reds", kreeg nog een slot waarin de thuisploeg moest bibberen tot het eind.

Ontsnapt aan erger

Na een vroege goal van Diaz en een strafschop van Salah had Liverpool een dubbele voorsprong na minder dan 40 minuten. Maar dankzij een puike goal van Cunha moest Liverpool in het slot van de wedstrijd nog even de loopgraven induiken om de voorsprong te verdedigen.

Alleen had Liverpool het deze wedstrijd een pak moeilijker kunnen hebben gehad. Centrale verdediger ontsnapt aan een tweede gele kaart na een stevig duel. "Ik ben zeker gefrustreerd", vertelt Wolves-trainer Pereira aan Sky Sports.

Fitness

Coach Arne Slot besliste om geen enkel risico te nemen en wisselde Konaté op de rust voor Quansah. Alleen koos de Fransman er niet voor om op de bank te gaan zitten met de rest van de spelers.

Hij besliste om in de fitness in het stadion nog wat aan zijn kracht te werken, nog steeds in wedstrijdtenue en terwijl de tweede helft nog volop aan de gang was. Op zijn sociale media is een filmpje van Konaté in de fitness te zien, met het bijschrift "tweede helft".

After his clean sheet against Wolves Ibrahima Konaté does gym work in his match kit calling it “second half” 😂😂 pic.twitter.com/iKRwevQk3N — 𝗞𝗼𝗻𝗮𝘁𝗲𝗙𝗖 (@KonateFC) February 16, 2025