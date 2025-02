Kompany danst, terwijl Duitsland in shock is! 'Florian Wirtz geeft groen licht voor transfer naar... Bayern München'

Bayern München gaat all-in voor Florian Wirtz. Vincent Kompany wil de middenvelder overtuigen om naar Beieren te verhuizen. Al is dat eigenlijk niet meer nodig...

Bayern München heeft een droom. Der Rekordmeister wil Jamal Musiala - het goudhaantje verlengde zijn contract al tot medio 2030 - aan Florian Wirtz koppelen. Het moet gezegd: het zou een sensationeel middenveld opleveren.

Al moet de daad nog bij het woord gevoegd worden. Transfermarkt schat de marktwaarde van Wirtz op maar liefst 140 miljoen euro, terwijl zijn contract pas medio 2027 ten einde is.

Sky Sports Germany weet echter dat Bayern München achter de schermen al aan een charme-offensief is begonnen. Meer zelfs: (de entourage van) Wirtz is van mening dat een tussenstop in Beieren de ideale carrièrestap is voor de 21-jarige middenvelder.

Bij Bayern krijgt Wirtz de kans om op sportief vlak een stap hogerop te zetten, maar tegelijkertijd blijft hij in de Bundesliga aan de slag. Er is immers nog tijd genoeg om naar het buitenland te verkassen.

Welke carrièrestap gaat Florian Wirtz nemen?

Aan interesse is er nochtans geen gebrek. Real Madrid, PSG en Manchester City informeerden al naar de Duitser. Het prijskaartje is meestal hét struikelblok. Al zien we Bayern München ook niet meteen 140 miljoen euro ophoesten…