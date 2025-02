Anderlecht krijgt ferme klap te verwerken: vier basisspelers afwezig tegen Fenerbahçe

Donderdag zal Anderlecht erg sterk moeten zijn om de drie doelpunten die ze tegen Fenerbahçe hebben geïncasseerd, goed te maken. Zeker omdat de ziekenboeg blijft vollopen.

Club Brugge heeft onze Europese vertegenwoordigers de weg gewezen door een indrukwekkende zege te boeken op Atalanta. Maar in tegenstelling tot blauw-zwart moet Anderlecht voor zijn terugwedstrijd (tegen Fenerbahçe) heel wat spelers missen.

Yari Verschaeren en Mario Stroeykens waren door blessure al afwezig tegen Charleroi afgelopen weekend. Le Soir meldt dat ze nog steeds niet beschikbaar zullen zijn voor de Europa League-wedstrijd.

David Hubert moet verder blijven puzzelen

Op Mambourg moest Samuel Edozie zijn teamgenoten tijdens de opwarming verlaten, terwijl hij als basisspeler werd aangekondigd. De jonge Engelsman is geblesseerd aan de heup en daarmee ook niet beschikbaar voor de wedstrijd van morgen.

Dit komt bovenop de blessure van Kasper Dolberg, die tijdens de wedstrijd tegen Charleroi uitviel. De Deense doelpuntenmaker is opnieuw geblesseerd aan de knie, dit zorgde er onlangs al voor dat hij drie wedstrijden moest missen.

Daarentegen lijkt er goed nieuws te zijn over Jan Vertonghen. De paars-witte kapitein zou donderdagavond weer in actie moeten komen. Hij is niet meer verschenen in een officiële wedstrijd sinds 4 augustus, tijdens de tweede speeldag.