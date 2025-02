BREAKING! KV Kortrijk werpt Yves Vanderhaeghe al na acht speeldagen op de keien: geloof in redding was weg

Na slechts acht wedstrijden is het einde verhaal voor Yves Vanderhaeghe bij KV Kortrijk. De coach, die eerder Freyr Alexandersson opvolgde, slaagde er niet in om ook maar één overwinning te boeken als hoofdtrainer. KVK gaat nu op zoek naar een nieuwe T1.

KV Kortrijk heeft woensdag aangekondigd dat het de samenwerking met Yves Vanderhaeghe stopzet. De club staat voorlaatste in de Jupiler Pro League en heeft elf punten achterstand op de eerste veilige plek.

Vanderhaeghe keerde op 18 december terug naar de club, een dag na het ontslag van de IJslandse coach Freyr Alexandersson. Hij bleef twee maanden aan het roer en leidde Kortrijk in acht wedstrijden, maar kon de negatieve spiraal niet doorbreken. Het resultaat: zes nederlagen en twee gelijke spelen.

Kortrijk, dat zondag Cercle Brugge ontvangt, heeft laten weten dat het zo snel mogelijk op zoek gaat naar een opvolger. De club hoopt snel duidelijkheid te scheppen over de nieuwe hoofdtrainer.

Voor zijn recente terugkeer was Vanderhaeghe al jarenlang actief in het Belgische voetbal. Hij was assistent bij onder andere Hein Vanhaezebrouck en Georges Leekens, met 250 wedstrijden als assistent-coach tussen 2008 en 2014. Als hoofdtrainer bracht hij Kortrijk in 2015 naar Play-off I en bereikte hij later ook de halve finales van de Beker van België.

Naast zijn periodes bij Kortrijk stond Vanderhaeghe ook aan het roer bij clubs als Oostende, AA Gent en Cercle Brugge. In 2023 was hij nog kort trainer van Al-Faisaly in Saudi-Arabië. Als speler verzamelde hij 48 caps voor de Rode Duivels en speelde hij onder meer voor RWDM, Moeskroen, Eendracht Aalst en Anderlecht.