"Ik sprak er met hem over, en hij voelde dat ook": Thibaut Courtois vond naar eigen zeggen steun bij deze huidige Rode Duivel

Thibaut Courtois heeft het in het verleden al gehad over het gebrek aan winnaarsmentaliteit bij de Rode Duivels. Hij blijft hierbij en bevestigt dit opnieuw.

Door op jonge leeftijd al openlijk zijn ambities te durven uiten en na een nederlaag enkele waarheden publiekelijk te verkondigen, heeft Thibaut Courtois af en toe voor opschudding gezorgd bij de Rode Duivels. Hij legt aan Rio Ferdinand in de podcast 'Rio meets' uit dat de ontmoeting met Diego Simeone bij Atletico Madrid bepalend is geweest voor de ontwikkeling van zijn mentaliteit.

"Wat ik vooral van hem heb geleerd, is die winnaarsmentaliteit. Dat is iets wat ik miste bij het nationale team", begon hij. "Ik had erover gesproken met Yannick Carrasco in 2016 (tijdens het EK in Frankrijk) en hij voelde dat ook. Er was een enorm verschil tussen het Atletico van Simeone en het nationale team van toen. In Madrid voelde je die obsessie om te winnen, om beter te worden, om te vechten..." Na de nederlaag tegen Wales was Courtois ontploft in de kleedkamer.

Te veel ego's of niet genoeg bij de Rode Duivels?

Onze voormalige bondscoach is echter niet de enige die wordt geviseerd: "Deze mentaliteit moet van de coach, de spelers en de federatie komen. Dat laatste punt is ook belangrijk: welke cultuur wil je als bond opbouwen? En dan heb je een coach nodig die dit oplegt aan zijn spelers, die op hun beurt altijd meer van zichzelf moeten eisen. Maar als je die winnaarsmentaliteit niet hebt..."