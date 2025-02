Théo Leoni over zijn contractsituatie en 'Mission Impossible': "Had iemand hier gedacht dat Club Brugge 0-3 ging voorstaan bij de rust?"

Anderlecht staat donderdag voor een bijna onmogelijke opdracht tegen Fenerbahçe. De 3-0 achterstand uit de heenwedstrijd ophalen in het Lotto Park lijkt een utopie, maar middenvelder Théo Leoni weigert zich nu al neer te leggen bij de uitschakeling.

"Het begint met erin geloven", zegt Leoni. "Als we op het veld komen met het gevoel dat het al voorbij is, dan is het ook voorbij. We hebben al gezien dat alles mogelijk is in het voetbal. Niemand had gedacht dat Club Brugge 0-3 ging voorstaan bij de rust tegen Atalanta. We hebben niks te verliezen."

Leoni, die al dertien jaar bij Anderlecht speelt, sprak ook over zijn contractstatus. De club wil zijn contract verlengen, maar er is nog geen handtekening gezet. "Er ligt een contract klaar, maar mijn manager regelt dat."

"Ze willen het beste voor mij. Ik heb lang moeten wachten op mijn kans en ben fier telkens ik dat truitje mag dragen. Elke keer als ik op het veld kom, heb ik nog altijd vlinders in de buik. Dat zal nooit veranderen."

Hoe dan ook wil hij donderdag nog alles geven. "Als we morgen geëlimineerd worden, zal dat zuur zijn, want we stonden op een goede positie om de achtste finales te halen. Maar we hebben ook al grote tegenstanders verslagen in de Europa League. We moeten alles geven en zien waar we uitkomen."

Voor Leoni en Anderlecht is het een kwestie van eer en strijdlust. Een remontada zou historisch zijn, maar zelfs als dat niet lukt, willen ze het publiek in het Lotto Park iets geven om trots op te zijn.