🎥 Kylian Mbappé kan het niet laten en lacht tegenstander uit na doelpunt, PSV stunt tegen Juventus en stoot door na verlengingen

Het avontuur van Manchester City in de Champions League zit erop. Real Madrid won woensdagavond met 3-1 van de troepen van Pep Guardiola. PSV kon stunten tegen Juventus en stoot zo ook door.

Manchester City ligt na de tussenronde al uit de Champions League. Een fenomenale Kylian Mbappé rekende met the Citizens af door een hattrick te scoren.

Voor de wedstrijd leek alles nog mogelijk, na een 2-3 op het veld van City in de heenmatch. Alleen werd snel duidelijk dat Real toch heer en meester was op eigen veld. Nog voor de rust had Mbappé al twee keer gescoord. Na een van zijn doelpunten kon hij het niet laten zijn tegenstander even uit te lachen.

Kylian Mbappé met Josko Gvardiol dans le vent et inscrit son doublé. C'est superbe ! 👏 #RTLsports pic.twitter.com/7WRwbe91ro — RTL sports (@RTLsportsbe) February 19, 2025

Op het uur werkte hij zijn hattrick volledig af, en in de blessuretijd kon Nico Gonzalez de eer nog redden. Real Madrid stoot dus door naar de volgende ronde, terwijl City op geen enkel moment van de match aanspraak maakte op de overwinning.

PSV kon op zijn beurt stunten tegen Juventus. Na een 2-1 nederlaag op Italiaanse grond, liep het in de thuismatch een pak beter. PSV domineerde, en mocht naar verlengingen.

Ryan Flamingo trapte zijn club al vroeg in de eerste verlengingen naar de 1/8e finales. Juventus is na Atalanta en AC Milan de derde club die deze week uit de CL wordt geknikkerd.