Club Brugge pakt uit met opvallende geste richting de supporters

Club Brugge speelt de achtste finales van de Champions League. Vrijdag weten we tegen wie, maar blauw-zwart doet sowieso al een mooie inspanning voor de supporters.

Het sprookje van Club Brugge in de Champions League leeft nog even voort. Blauw-zwart zorgde deze week voor een nieuwe verrassing door met 1-3 van Atalanta te winnen.

Door dit resultaat en de 2-1 in eigen huis een week eerder, staan de Bruggelingen nu in de 1/8e finales. De knappe Europese campagne zorgt er op die manier ook voor dat de supporters al wat vaker naar het stadion mogen trekken.

Leuker voor de fans, maar ook duurder. En om die reden zal de club zelf een geste doen richting zijn supporters. De ticketprijzen worden 5% goedkoper dan in vergelijking met de match tegen Atalanta.

'Omdat we weten dat er heel wat extra matchen zijn, zoals de Round of 16 en de bekerfinale, zullen de tickets 5% goedkoper zijn in vergelijking met de match tegen Atalanta. Ongeacht welke tegenstander we loten', klink het bij Club.

Goed nieuws voor de supporters, al gaat het slechts om enkele euro's. Het blijft toch opvallend aangezien veel clubs de tickets net duurder zouden maken, hoe verder ze in de competitie geraken.