De meest iconische speler van het Belgisch voetbal? Kevin De Bruyne twijfelt geen seconde: "Als hij een goede dag had..."

Eden Hazard zal voor altijd een legende van het Belgische voetbal blijven. Een andere icoon van ons voetbal, Kevin De Bruyne, spreekt er misschien wel het beste over.

Kevin De Bruyne en Eden Hazard zullen voor altijd gezien worden als twee van de grootste namen in het Belgische voetbal. Ze werden, ondanks hun verschillende profielen, ook wel eens vergeleken.

Dit heeft de relatie tussen de twee niet geschaad. Het is genoeg om te zien hoe KDB blijft praten over Eden. Sky Sports heeft De Bruyne uitgenodigd om de meest iconische Belgische speler te kiezen tussen Hazard, Romelu Lukaku, Vincent Kompany en Mousa Dembélé.

Ondanks de jaren die hij doorbracht met Kompany bij City en de nauwe band die hij heeft met Romelu Lukaku bij de Rode Duivels, aarzelde hij geen seconde voordat hij de naam van Eden Hazard noemde: "Hij was zo goed".

Waar plaatst hij hem onder de internationale top?

"Op het gebied van talent behoort hij tot de beste vijf spelers ter wereld, net achter Cristiano Ronaldo, Lionel Messi en Neymar", zegt De Bruyne. "Op goede dagen was Eden gewoonweg buitengewoon. Hij had het vermogen om één-op-één te dribbelen aan de zijkant. Om te zeggen, het kan me niet schelen, ik speel gewoon voetbal en ik geniet ervan."

De wederzijdse bewondering tussen de twee sterren zal altijd blijven bestaan: "We speelden al samen sinds we 16 jaar oud waren. Helaas raakte hij geblesseerd toen hij bij Madrid kwam en nam hij afscheid van het voetbal, maar hij was een ongelooflijk getalenteerde speler."