Georges Leekens ziet naast Hans Vanaken nog grote uitblinker op het middenveld bij Club Brugge: "Hij doet me aan René Vandereycken denken"

Club Brugge zorgde dinsdagavond voor een tweede stunt tegen Atalanta. Daardoor stoot blauw-zwart door naar de 1/8e finales van de Champions League.

Club Brugge won op één week tijd twee keer van Atalanta. Blauw-zwart dreef de Italianen tot wanhoop, wat duidelijk zichtbaar was.

De kapitein die oerdom rood pakte voor een zwaar overdreven reactie tegenover Maxim De Cuyper, nadien coach Gasperini die zijn eigen spits, Lookman, met de grond gelijkmaakte. Nadien kwam diezelfde Lookman dan weer met een reactie van zijn kant...

Blauw-zwart heeft het uitstekend gedaan en mag naar de 1/8e finales. Een historische prestatie, die Georges Leekens hoog inschat. "Wat ze tegen Atalanta op de mat brachten, heb ik de laatste tien jaar niet van Club gezien", stelt hij bij Het Nieuwsblad.

"In Porto (0-4 in 2022 n.v.d.r.) waren ze ook heel sterk, maar dit zet ik daar toch nog boven. Hayen is een people manager. Hij is er naar het DNA van de club in geslaagd om elke vorm van egoïsme uit de ploeg te halen en ontwikkelde een herkenbare speelstijl. Dat soort trainers moeten we koesteren en Bart Verhaeghe gaat dat ook doen", gaat hij verder.

Naast de absolute sterkhouders, wil hij ook de prestaties van Ardon Jashari in de verf zetten. "Vanaken is de kapstok. Hij vormt met Mignolet en Mechele de ruggengraat van deze ploeg. Dat Club met beperkte middelen bij een speler als Jashari uitkomt, verdient felicitaties. Hij doet me aan René Vandereycken denken. Hij is ook linksvoetig en erg dominant aanwezig op het middenveld. Talbi neemt de rol van Skov Olsen ook probleemloos over."