Net zoals PSV en Real Madrid: Club Brugge pronkt met twee spelers (en ex-speler) in Champions League-elftal van de week, ook voormalige Anderlecht-pion heeft zijn plaats

Club Brugge heeft indruk gemaakt deze week in de Champions League. Dat is ook de UEFA niet ontgaan.

Club Brugge won deze week met 1-3 van Atalanta. Chemsdine Talbi scoorde twee belangrijke doelpunten, maar werd niet verkozen tot 'Man of the Match'.

Die trofee kreeg Ardon Jashari na afloop. Als de man van twee doelpunten al niet tot Man of the Match wordt verkozen, dan zegt dat duidelijk al veel over het algemene niveau van de ploeg.

De prestatie van Club is dan ook niet onopgemerkt voorbijgegaan. Naar goede gewoonte maakte de UEFA donderdag zijn Champions League-'Team of the Week' bekend. Daar vinden we twee Bruggelingen in terug.

Ardon Jashari uiteraard als beste man op het veld volgens de UEFA, en dan Talbi na zijn doelpunten. Real Madrid (Kylian Mbappé, Valverde) en PSV (Noa Lang (ex-Club Brugge), Flamingo) pronken ook met twee spelers in het elftal.

Geen Simon Mignolet, die velen in België de beste vonden in Bergamo. In doel staat Kasper Schmeichel van Celtic. De voormalige doelman van Anderlecht werd met zijn club wel uitgeschakeld door Bayern München.