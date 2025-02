PSV vraagt aan UEFA om Champions League-wedstrijd te verzetten om een wel héél bijzondere reden

PSV en de gemeente Eindhoven hebben bij de UEFA gevraagd of de thuiswedstrijd in de achtste finales van de Champions League op woensdag 5 maart kan worden gespeeld. De reden hiervoor is carnaval.

Ze willen de wedstrijd in Eindhoven op woensdag laten spelen, omdat de laatste dag van carnaval op dinsdag 4 maart valt. De gemeente Eindhoven steunt het verzoek vanwege de grote inzet van de politie tijdens carnaval. PSV plaatste zich gisteren op spectaculaire wijze voor de achtste finales door de 2-1 nederlaag in Turijn goed te maken met een 3-1 overwinning in Eindhoven tegen Juventus. Het team van trainer Peter Bosz was daardoor door naar de volgende ronde. Arsenal of Inter? De loting voor de achtste finales vindt vrijdag plaats, en dan wordt bekend of PSV tegen Arsenal of Internazionale speelt. Voor Rode Duivel Johan Bakayoko is het zeer duidelijk wie PSV mag loten. "We hebben al tegen Arsenal gespeeld, dus ik zou Arsenal zeggen. Ik wil ooit naar de Premier League", lachte de Rode Duivel tegenover PlaySports. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Play Sports (@playsportsbe) Of de UEFA het verzoek van PSV om op woensdag te spelen goedkeurt, is nog niet bekend. De komende dagen zullen meer duidelijkheid brengen.