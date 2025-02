Genk-coach Thorsten Fink hoopt tegen KAA Gent op deze speler te kunnen rekenen: "Daarvan zal het afhangen of hij zondag al dan niet op het wedstrijdblad staat"

KRC Genk neemt het dit weekend op tegen KAA Gent. De Limburgers hopen hun voorsprong van acht punten op Club Brugge te kunnen behouden.

KRC Genk heeft ondertussen al 12 keer op rij gewonnen in eigen huis, daar hopen ze nu nummer 13 aan toe te voegen. Makkelijk zal dat wel niet worden tegen KAA Gent. Dat weet ook Thorsten Fink, al begon hij op zijn persmoment met een mooi woordje over Club Brugge.

"Als je acht punten voorsprong telt op zo’n sterke ploeg, dan wil dat iets zeggen", zei hij bij Het Belang van Limburg. "Ik ben dankbaar dat ik in zo’n mooie competitie aan de slag kan. Want niet alleen Club deed het goed in Europa."

"Je merkt aan de Belgische resultaten, dat het niveau hier hoog ligt. Zo ging AA Gent winnen in Spanje, we zullen een dertiende thuiszege op rij zondag dus zeker niet cadeau krijgen. In de competitie is Gent na Nieuwjaar nog ongeslagen. Ze ogen stabiel", gaat hij verder.

Genk wil nu vooral als eerste eindigen in de reguliere competitie, al zou dat zeker niet meer mogen mislopen. "Wij willen onze doelen één voor één afvinken. Eerst willen we zeker zijn van die eerste plek. Met het Europees ticket dat daaraan vast hangt, is dan het belangrijkste doel voor dit seizoen al bereikt. Daarna kijken we verder."

Matte Smets moest op krukken naar het ziekenhuis na de wedstrijd tegen Standard afgelopen weekend. Geen breuk, maar wel pijn. Fink kwam nog met een update over zijn verdediger. "Matte heeft vrijdag voor het eerst getraind. Dat lukt natuurlijk niet helemaal pijnvrij, het is nu even afwachten welke reactie hij ondervindt. Daarvan zal het afhangen of hij zondag al dan niet op het wedstrijdblad staat."