SK Beveren wil in cruciale uitwedstrijd ambities kracht bijzetten na turbulente herfstperiode

SK Beveren trekt zaterdag naar Lommel SK. De thuisploeg, die vorig seizoen nipt promotie misliep, kent een moeilijker jaar. Ook op de Freethiel waren er dit seizoen al enkele mindere periodes, maar volgens Sieben Dewaele heeft Beveren intussen de juiste ingeslagen.

Na een moeizame herfstperiode vond Beveren zijn ritme terug. “In het najaar hadden wij inderdaad even een mindere periode, maar met hard werken hebben we ons vrij snel herpakt", zegt Dewaele in Het Nieuwsblad.

Een van de grote redenen voor die heropleving is de versterking die Beveren tijdens de wintermercato binnenhaalde. Met de komst van ervaren krachten zoals Lennart Mertens, Guillaume De Schryver, Christian Brüls en Kurt Abrahams kreeg de ploeg een broodnodige kwaliteitsinjectie.

Deze nieuwkomers brachten niet alleen meer creativiteit, maar zorgden er ook voor dat Beveren een completere ploeg werd. Dit vertaalt zich in betere resultaten en een hernieuwde ambitie.

Hoewel de kloof met de top twee, Zulte Waregem en RWDM, aanzienlijk is, blijft het doel van Beveren duidelijk: een plek in de play-offs afdwingen. “De nacompetitie halen was en blijft het doel", stelt Dewaele vast.

SK Beveren staat momenteel zesde in de Challenger Pro League. Winnen in Lommel is cruciaal aangezien de Waaslanders volgende week leider Zulte Waregem op bezoek krijgen.