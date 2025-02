🎥 Beloften van RSC Anderlecht en Club Brugge werken met wisselend succes duel af

Vanavond stonden twee wedstrijden op de agenda in de Challenger Pro League. Daarin speelden twee beloftenploegen van eersteklassers.

RSCA Futures trok op bezoek bij KAS Eupen. De wedstrijd bleef tijdens de eerste helft lange tijd op 0-0 staan, tot Enzo Sternal de score voor de bezoekers met een afgeweken bal in de 38ste minuut kon openen (zie video onderin).

Vlak na de rust bracht Jérôme Deom de bordjes weer in evenwicht. Tien minuten voor tijd zette Robbie Ure de Futures op weg naar de zege, maar in het slot van de partij zorgde Jan Gorenc nog voor de 2-2.

In de wedstrijd tussen Lokeren-Temse en Club NXT kwam de thuisploeg al na één minuut op voorsprong via een doelpunt van Samuel Ntamack (zie video). Amper zes minuten later stonden de bordjes alweer in evenwicht.

Lynnt Audoor scoorde vanop de stip de gelijkmaker. Die score bleef ook tot de rust op het bord staan. Uitgerekend Club Brugge-huurling Daniel Perez zette Lokeren-Temse halverwege de tweede helft opnieuw op voorsprong.

Eerder vandaag won SK Beveren met 1-2 op bezoek bij Lommel. Zulte Waregem en RWDM wonnen vrijdagavond al hun wedstrijd. Zondag staan nog de wedstrijden Patro Eisden-La Louvière en Club Luik-Lierse op de agenda van de tweede klasse.