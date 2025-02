Niet Bryan Heynen, maar deze Genkie moest normaal in doel staan toen Penders rood pakte

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Bryan Heynen maakte zich vorig weekend nog meer onsterfelijk bij de Genkse aanhang. Als gelegenheidsdoelman pakte hij een strafschop.

Mike Penders pakte vorige week rood tegen Standard. Bryan Heynen ging dan maar in doel staan en stopte zowaar een penalty.

KRC Genk had al zijn vervangingen opgesoupeerd, waardoor Heynen als veldspeler in doel kwam te staan. Al was hij eigenlijk ook geen eerste keuze.

Dat vertelt keepertrainer Guy Martens aan Het Belang van Limburg. “Arokodare was vervangen, hij was anders kandidaat nummer één geweest”, vertelt hij.

Arokodare heeft blijkbaar de nodige ervaring van op training in de benen. “Tolu staat graag in doel en trekt vaak op het eind van de training de keepershandschoenen aan. Daarom dacht ik dat het El Ouahdi zou worden. In zijn enthousiasme kan die alles.”

Martens keek alvast op van wat Bryan Heynen deed. “Enorm veel respect voor wat Bryan deed. Hij was heel moedig en voor zijn save geef ik een negen op tien. Jammer dat hij een paar centimeter te ver vooruit stond.”