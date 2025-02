City Football Group gaat ingrijpen bij Lommel SK waar de crisis nog nooit zo groot was na 1 op 33

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Lommel SK verkeerde nog nooit in zo'n grote crisis. De City Football Group gaat ingrijpen.

Lommel SK verloor dit weekend met 1-2 van SK Beveren. De club sprak aan het begin van het seizoen nog de ambities uit om mee te strijden voor promotie, maar dat is veranderd in een degradatiestrijd.

De Limburgers verloren al negen keer op rij, dat gebeurde nog nooit in de geschiedenis van de club. In september vorig jaar wonnen ze voor de laatste keer in eigen huis, de fans zijn het beu.

Tegen SK Beveren waren er slechts 700 thuisfans aanwezig in Soevereinstadion. Zo kan het niet verder, en dat beseft de City Football Group ondertussen ook.

Daar zijn ze ook van plan om in te grijpen: algemeen directeur Brian Marwood vliegt maandag naar België om de schade op te meten, weet Het Belang van Limburg. De kans dat er een kop rolt is dan ook groot.

HBVL meldt dat het die van sportief directeur James McCarron kan zijn. De relatie tussen beide partijen is immers vertroebeld.