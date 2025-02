Donderdag witte rook over competitieformat? 'Er ligt plots een heel bijzondere nieuwe optie op tafel'

Donderdag zat de Pro League nog maar eens samen om te discussiëren over het nieuwe competitieformat. Witte rook kwam er nog niet, maar die moet volgende week wel verwacht worden.

De Pro League doet er zelf ook niets aan om te verbergen dat de neuzen allesbehalve in dezelfde richting staan. Er stond donderdag een vergadering over het competitieformat op het programma, maar daar werd geen knoop doorgehakt.

27 februari witte rook?

De zoektocht naar een compromis waar iedereen zich in kan vinden - zowel de grote clubs als de kleine(re) clubs moeten tevreden zijn om voor een afdoende meerderheid te kunnen zorgen.

Op tien februari jongstleden werd al een poging gedaan om een consensus te vinden. De clubbestuurders gingen huiswaarts zonder nieuwe deal. De twee opties - een competitie met zestien eersteklassers en play-offs met vier clubs of het zogenaamde Europese format - werden toen afgeschoten.

Nieuwe optie op tafel

Op 27 februari staat er een Algemene Vergadering op het programma. En dan lijkt de knoop wél te moeten worden doorgehakt. En er liggen nu plots opnieuw drie opties klaar.

Eentje is nog steeds het Europees format, waar vooral de topclubs fan van zijn. Er is ook een optie om verder te gaan zoals we nu bezig zijn, maar dan zonder halvering van de punten in de play-offs. En plots is er volgens Het Nieuwsblad nog een derde optie: een competitie met achttien ploegen en zonder play-offs.