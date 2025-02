Imke Courtois vol lof voor Union SG en vernietigend voor Anderlecht

Op zondag staan er heel wat interessante duels op het programma in de Jupiler Pro League. Het is niet anders in de Brusselse derby tussen Anderlecht en Union SG. Over beide ploegen had Imke Courtois wel wat te zeggen.

Union SG staat momenteel derde in de stand met 46 punten, Anderlecht volgt als vierde op een puntje. Beide ploegen werden deze week Europees uitgeschakeld, maar toch is de kloof qua niveau ogenschijnlijk groter.

Standvastigheid

En dus is het nog maar de vraag wat we vanaf half zeven op ons bord gaan krijgen in het Lotto Park. "Het is straf wat Union al vier jaar op rij neerzet. In het begin van het seizoen werd gepraat over dat ze te weinig scoorden en blablabla, maar zie nu."

Volgens Courtois is het dan ook een open deur om te zeggen dat Union zich dit weekend kan vastnestelen in de Belgische top. "Anderlecht is zo onvoorspelbaar en Union zo standvastig", klinkt het in De Zondag.

Terugkeer Vertonghen

Om vervolgens stevig te prikken richting Anderlecht: "Dat donderdag de terugkeer van Jan Vertonghen het hoogtepunt was tegen Fenerbahçe zegt veel."

Aan paars-wit om op zondagavond ook met een kwalitatief antwoord te komen tegen Union SG. Dat die verlengingen speelden tegen Ajax Amsterdam kan mogelijk een voordeel zijn voor Anderlecht.