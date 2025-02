Loïc Lapoussin weet wat hij tegen KV Mechelen heeft laten liggen en stoort zich aan nog wat anders: "Ik begrijp het niet"

Loïc Lapoussin is naar Sint-Truiden gehaald om de Kanaries in de JPL te houden. Hij heeft zeker de kwaliteiten om dat te doen, maar heeft op het veld van KV Mechelen wel een grote kans laten liggen.

Lapoussin beseft dat STVV nog aardig wat terrein goed moet maken op enkele concurrenten om de play-downs te vermijden. Hij is dan ook niet tevreden met het gelijkspel in Mechelen. "We waren verplicht om te winnen. Nu staat er nog meer druk op de volgende wedstrijd en de weken daarna. We hebben een heel goede tweede helft gespeeld. Ik begrijp niet waarom we ook niet op zo'n manier kunnen spelen in de eerste helft."

Dat is ook wat Felice Mazzu al aankaartte en waar die zo boos over was. "We beginnen niet volle bak aan de match", laakt ook Lapoussin de start van STVV. "Het was langs twee kanten een enerverende wedstrijd. Nadat Mechelen de score opende, hebben we de hoofden wat laten hangen. Dat heeft geduurd tot aan de rust." Daarna vonden de Truienaars de spirit terug.

Peptalk van Felice Mazzu

"De coach heeft de woorden gevonden om ons op te peppen en ons te motiveren voor de tweede helft. We maakten op het einde gelijk." Daarna had Lapoussin in de 95ste minuut nog de 1-2 aan de voet: hij vergat Mechels balverlies af te straffen en plaatste de bal naast. "We moeten het met een punt stellen en proberen nu de volgende wedstrijd te winnen", zucht hij.

Ook zijn ploegmaats wisten natuurlijk dat dit de ultieme mogelijkheid was om een gouden driepunter te boeken. "Als je vooraan in het klassement staat, ga je die bal misschien binnentrappen", zo redeneert Adriano Bertaccini. "Dat maakt deel uit van het voetbal, maar we moeten vooral elke week hard blijven werken", is zijn conclusie.

Bertaccini gelooft er nog in

De goalgetter blijft er de moed in houden. "Als we de laatste drie matchen winnen, kunnen we Play-off 2 nog halen. We wilden de laatste vier matchen winnen, er blijven er nu nog drie over om te winnen."