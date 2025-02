Na vele jaren van twijfels over doelman nu één van de beste in de JPL: "Journalisten mogen schrijven wat ze willen"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Davy Roef, dat is al sinds zijn opkomst bij Anderlecht altijd een man geweest waar vragen bij gesteld werden. Ook bij KAA Gent, waar hij sinds dit seizoen pas helemaal zeker is van zijn plaats.

Roef zelf beleeft intussen zijn beste seizoen ooit, mede dankzij de nieuwe keeperstrainer Bart Van Tornhout. “Keepen is veel uitgebreider dan vroeger. Bart gebruikt moderne trainingsmethodes, zoals oefeningen met tennisballen en basketballen. Dat helpt enorm. Al had ik met de vorige keeperstrainer, Francky Vandendriessche, ook een goede band", vertelt hij in De Zondag.

Ondanks de komst van Tom Vandenberghe, die door Simon Mignolet tot de top vijf van België werd gerekend, voelt Roef zich zeker in zijn rol. “Toen Tom tekende, dacht ik niet: Oei! Ik kreeg hier het volle vertrouwen, wat vroeger wel eens anders was."

"Mijn contractverlenging tot 2029 is daar het bewijs van.” Toch twijfelen sommigen nog steeds. “Ik heb die kritiek niet gelezen, maar het ging wellicht over mijn mindere match tegen Charleroi. Ach, journalisten mogen schrijven wat ze willen, dat is hun job. Zolang de spelersgroep, staf en club tevreden zijn, ben ik dat ook.”

Roef staat bekend als een bescheiden en efficiënte keeper. “Als ik een bal simpel kan pakken door twee meter opzij te stappen, kies ik niet voor een show-save. Dat zit in mijn natuur. Keepen hangt af van details. Die eerste goal van Beerschot vorige week? Ik kwam maar twee centimeter tekort.”

Op het gala van de Gouden Schoen eindigde hij zesde in de categorie ‘Doelman van het jaar’. “Ik weet van mezelf dat ik niet de beste doelman van het land ben. Maar ik laat het aan anderen over om te bepalen waar ik sta in dat kransje van Belgische doelmannen.”"