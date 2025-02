Weken na elkaar geen minuut gespeeld en nu opeens de vervanger van Union-sterkhouder: "Dit was zwaar"

De blessure van Charles Vanhoutte is een absolute aderlating op het middenveld van Union. Alleen bood het wel de kans aan andere spelers om op te staan en zijn rol in te vullen. Mathias Rasmussen lijkt nu die speler te worden.

Union moet het al enkele weken zonder sterkhouder op het middenveld, Charles Vanhoutte doen. De defensieve middenvelder kreeg rust tegen KV Mechelen, en zat ook niet in de selectie tegen Ajax en Anderlecht.

Gelukkig voor Union lijkt Mathias Rasmussen de leegte die door Vanhoutte wordt achtergelaten, perfect in te vullen. Vooral op het veld van Anderlecht toonde de Noorse middenvelder dat het ook een rijtje achteruit in het middenveld kan renderen.

Nummer drie

"Ik ben blij dat ik mij, na een moeilijke periode waarin ik niet veel speelde, nu wel het team kan helpen op het veld", vertelt Rasmussen na de wedstrijd tegen Anderlecht. "Vorig seizoen speelde ik veel meer, nu was er een periode waarin ik niet eens minuten maakte van de bank."

Dat het duo Sadiki-Vanhoutte niet te passeren was dit seizoen, weet ook Rasmussen: "We spelen dit seizoen iets anders op het middenveld, en Noah en Charles hadden hun plekje in de eerste 11 vastgezet door hun goede prestaties. Het was voor de rest een strijd over wie de nummer drie zou zijn, meer dan wie er bij de eerste twee hoort.

Het is ook niet de gewoonte van Rasmussen om de rol van defensieve middenvelder op te nemen. "Ik ben het gewoon om de offensievere middenvelder te zijn, dus het is wat wennen. Ik probeer zo veel mogelijk mezelf af te stemmen op Sadiki en dat lijkt goed te gaan op het moment", aldus Rasmussen.

Genk moeilijk maken

Dankzij de overwinning tegen Anderlecht, is Union nu officeel zeker van een plekje in de Champions Playoffs en kan het misschien beginnen dromen van een eerste titel. "We zijn deze keer de achtervolgers en niet de leiders, we gaan proberen op een zo sterk mogelijke positie de playoffs in te gaan en zo het Genk moeilijk maken.

In hun laatste drie wedstrijden ontvangen Rasmussen en Union eerst Dender en Standard in eigen huis. Daarna kan het een statement proberen maken op het veld van leider KRC Genk.