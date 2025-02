Vanhaezebrouck ziet dat het allemaal niks uithaalt: "Zelfs Hayen stond ter discussie"

Trainerswissels, het is en blijft deel uitmaken van de Jupiler Pro League. Toch is maar zeer de vraag of die eigenlijk veel uithalen.

Dit seizoen hebben al heel wat ploegen een trainerswissel doorgevoerd. Meestal is het puur op de punten wel iets beter, behalve bij Kortrijk en Anderlecht. “Maar halen die nieuwe coaches de percentages die nodig zijn om de gewenste doelen te bereiken? Enkel Milicevic, Feldhofer en Coleman wel”, zegt Hein Vanhaezebrouck aan Het Nieuwsblad. In de meeste gevallen verandert er niet veel. “Een trainerswissel helpt dus amper. Club Brugge onder Hayen triomfeert vandaag, maar Hayen stond vorig seizoen ter discussie bij NXT”, gaat Vanhaezebrouck verder. “Hij werd maar doorgeschoven omdat Club het seizoen toch als verloren beschouwde.” Na mannen als Deila en Parker komen was eigenlijk niet zo moeilijk en er zat ook geen enkele druk op dat moment op. Voor Vanhaezebrouck ligt de verantwoordelijkheid bij de sportieve beleidsbepalers als er een trainer gekozen wordt. “Daar begint het, vooraleer een coach wordt gekozen. Maar daar loopt heel veel fout. Nog te vaak gebeurt die aanstelling uit de losse pols, wordt een coach gekozen die het elders even goed had gedaan.” Deila deed het goed bij Standard, maar functioneerde niet bij Club. “Dat hoor je als bestuur vooraf te weten. Een club moet zich grondig informeren voor het een coach kiest. Dan is de kans veel kleiner dat je de bal misslaat en moet de zoveelste coach niet vrezen voor zijn ontslag.”