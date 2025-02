Bondsparket kan niet lachen met uithaal Bart Verhaeghe: "Als de voorzitter van één van de grootste clubs laat uitschijnen dat er represailles komen..."

De frustraties liepen hoog op bij Club Brugge na de nederlaag tegen Standard. Ze hadden het moeilijk met enkele beslissingen van scheidsrechter Lawrence Visser en liet dat duidelijk merken. Voorzitter Bart Verhaeghe wachtte de scheidsrechter zelfs op in de spelerstunnel om zijn ongenoegen te uiten.

"Gaat ge mij ook nog een kaart geven?" vroeg een gefrustreerde Verhaeghe aan Visser. De aanleiding was de rode kaart voor Christos Tzolis, waardoor Club Brugge de wedstrijd uiteindelijk met 1-2 verloor. Vooral de eerste gele kaart van de Griek was volgens velen discutabel. "Je was verschrikkelijk slecht vandaag", voegde de voorzitter er nog aan toe.

Het Bondsparket laat het incident niet zomaar passeren en bevestigt in een persbericht dat Verhaeghe vervolgd zal worden. "Respect voor de scheidsrechters en VAR dient centraal te staan en dergelijke houding en beledigingen kunnen absoluut niet worden getolereerd, ook niet wanneer zij het gevolg zijn van frustratie, boosheid of een andere emotie."

Daarnaast benadrukt het Bondsparket dat kritiek op arbitrage mogelijk is, maar op een gepaste manier. "Niet alleen wordt de competentie van een scheidsrechter publiekelijk en op intimiderende wijze in twijfel getrokken, maar bij uitbreiding ook het gehele arbitragekorps. Het geeft een onbehaaglijk gevoel dat een voorzitter van een van de grootste clubs van het land doet uitschijnen dat er represailles komen indien hij het oneens is met scheidsrechterlijke beslissingen."

Wel houdt het Bondsparket rekening met het feit dat Verhaeghe zich inmiddels heeft verontschuldigd. "Dat getuigt van een zeker schuldinzicht, maar het Bondsparket stelt vast dat de boodschap van verontschuldigingen (overigens enkel naar de vorm en niet de inhoud) volledig ondergesneeuwd raakt door een pleidooi voor meer kwaliteit bij onze scheidsrechters."

De zaak zal verder worden onderzocht en mogelijk volgen er nog sancties. Voor Club Brugge is dit een nieuw hoofdstuk in een seizoen waarin de arbitrage al vaker een heikel punt was. Hoe dit verder evolueert, blijft afwachten.