"De club waar ik dat het meest voor heb gedaan": Andi Zeqiri voelt zich als een vis in het water bij Standard

Standard verraste afgelopen weekend door met 1-2 te winnen bij Club Brugge. Ook Andi Zeqiri pakte opnieuw zijn doelpuntje mee.

Andi Zeqiri wordt door KRC Genk momenteel uitgeleend aan Standard. In de deal zit ook een aankoopoptie, waardoor de Rouches de Zwitserse spits definitief kunnen verwerven.

Sinds zijn komst dit seizoen was Zeqiri goed voor 9 doelpunten. Ter vergelijking: Standard scoorde dit jaar 22 goals. De speler van Standard sprak bij La Tribune over de warme ontvangst die hij kreeg op Sclessin. “Ik voelde de genegenheid meteen. Als speler is dat heel belangrijk en dat zie je terug op het veld”, klinkt het.

Opvallend is ook de heel goede relatie die hij heeft met coach Ivan Leko. “Standard is duidelijk de club waar ik het meest voor heb gelopen. Mijn knuffel met Leko na mijn doelpunt? Hij is iemand die me vanaf dag één enorm heeft geholpen.”

De twee hebben volgens Zeqiri een enorm sterke band opgebouwd. “Als speler is het belangrijk om de steun van je coach te hebben. Hij is een veeleisend persoon en daar hou ik van.”

Precies wat hij nodig heeft om beter te worden. “Ik hou niet van coaches die me knuffelen en zeggen dat alles goed is. Als dat niet zo is, geeft hij me een standje. Hij laat me nooit los.”