Dodi Lukebakio kan voor Duitse landskampioen gaan spelen. Dit heeft hij er zelf over te zeggen

Dodi Lukebakio is uitgegroeid tot één van de sterkhouders van Sevilla FC. Een zomertransfer behoort tot de mogelijkheden, maar de aanvaller gaat niet zweven. Integendeel.

"Ik heb ondertussen geleerd dat de vele complimenten slechts de waan van de dag zijn", valt Dodi Lukebakio met de deur in huis bij RTBF. "Het is vooral een valkuil in het voetbal."

Nochtans gaan de prestaties van de Rode Duivel al eventjes in stijgende lijn. Zo heeft Bayer 04 Leverkusen zich in Andalusië gemeld. Het is Xabi Alonso zelf die Lukebakio op de verlanglijst heeft gezet.

"Ik speel momenteel in een competitie die perfect bij me past", denkt Lukebakio zelf helemaal niet aan een transfer. "Ik kan mezelf hier optimaal laten presteren."

"Ik ben hier ook volwassen geworden", lacht het jeugdproduct van RSC Anderlecht. "En ik speel onder een coach die veel vertrouwen in me heeft. Ik blijf nu vooral met beide voeten op de grond."