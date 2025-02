'Voormalig goudhaantje uit Jupiler Pro League gaat opnieuw verhuizen voor héél véél miljoenen en kan in Premier League aan de slag'

Het verblijf van Victor Osimhen bij Galatasaray SK lijkt beperkt te blijven tot één seizoen. Manchester United is akkoord om de afkoopsom op tafel te gooien. Een verhuis naar de Premier League wenkt.

Victor Osimhen wou afgelopen zomer al een toptransfer maken, maar de interesse bleef uit. Chelsea FC en enkele Saoedische clubs hadden interesse, maar daar had de Nigeriaan zelf geen trek in.

Uiteindelijk besloot SSC Napoli hem te verhuren aan Galatasaray SK. Partenopei had plaats in de kern nodig om Romelu Lukaku binnen te halen én Galatasaray was bereid om het volledige loon van Osimhen over te nemen.

Het contract van Osimhen in Napels loopt medio 2026 af. Met andere woorden: deze zomer wordt cruciaal om alsnog die langverwachte transfer te realiseren. Al lijkt het er sterk op dat de Nigeriaan niet meer zal terugkeren naar De Laars.

De Engelse media weten dat Manchester United bereid is om de afkoopsom van 75 miljoen euro op te hoesten om Osimhen naar de Premier League te halen. De contacten zijn gelegd.

Waar speelt Victor Osimhen volgend seizoen?

The Red Devils willen de deal zo snel mogelijk afgerond hebben om eventuele kapers op de kust te vermijden. Ook Osimhen heeft oren naar een verhuis naar Old Trafford. Iedereen tevreden. Behalve Galatasaray dan misschien…