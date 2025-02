Bondscoach Rudi Garcia heeft zijn voorselectie al opgesteld en doet nog serieuze uitspraak

Rudi Garcia heeft al een eerste voorlopige lijst opgesteld voor de bijeenkomst in maart. In een interview met de Franse krant l'Équipe heeft de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels verklaard dat hij op de bank van ons nationale team wil blijven "tot het einde van zijn carrière."

Het is over een maand dat Rudi Garcia zijn eerste selectie zal onthullen sinds zijn benoeming tot bondscoach van de Rode Duivels. Dit voor het tweeluik in de Nations League tegen Oekraïne, beslissend om daar op het hoogste niveau te blijven.

Een bijeenkomst die de nieuwe Franse bondscoach al aan het voorbereiden is, waarbij hij elk weekend door de stadions van de Pro League reist om "de spelers te ontdekken die hij nog niet goed kent."

Er is al een voorselectie opgesteld, Thibaut Courtois maakt er deel van uit

En Rudi Garcia heeft al een eerste voorselectie opgesteld. In een interview met de Franse krant L'Équipe verklaarde hij dat hij tussen de 50 en 55 spelers heeft geïdentificeerd die mogelijk opgeroepen zullen worden. Thibaut Courtois maakt daar zeker deel van uit.

Tijdens dit interview benadrukte de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels dat hij had gesproken met Didier Deschamps en Walid Regragui, de coaches van respectievelijk Frankrijk en Marokko. "Omdat het nieuw is, gaan we van een wereld met 50-60 wedstrijden per seizoen naar een dozijn wedstrijden wanneer er geen groot toernooi is. Beiden hebben me verteld mijn tijd maximaal te optimaliseren, of het nu gaat om organisatie, selecties maken, logistiek, ..."

Vrij sinds zijn vertrek bij Napoli in november 2023, had Rudi Garcia kunnen tekenen bij een andere club in plaats van naar de Rode Duivels te trekken. Stade Rennais was met name zeer geïnteresseerd. "Ik wilde praten met de familie Pinault, die de club bezit, maar dat is niet gebeurd. Nu voel ik me 100% Belgisch en ik hoop mijn carrière af te sluiten op de bank van de Rode Duivels", concludeerde Rudi Garcia. Toch al een serieuze uitspraak.