Cyriel Dessers wil nog wat kwijt over het ontslag van Philippe Clement bij Rangers FC

Rangers FC speelde woensdag zijn eerste wedstrijd zonder Philippe Clement als hoofdcoach. Na afloop wou Cyriel Dessers nog wat kwijt over het ontslag van de Belg.

De tijd van Philippe Clement bij Rangers is voorbij. De voormalige coach van onder meer KRC Genk en Club Brugge werd na de wisselvallige resultaten van dit seizoen ontslagen.

Barry Ferguson werd al snel aangesteld als interim-coach. In de eerste wedstrijd zonder Clement leek het al snel in het honderd te lopen. Na 14 minuten spelen keken de Schotten al tegen een 2-0 achterstand aan tegen Kilmarnock.

Die achterstand werd nog omgebogen in een 2-4 overwinning. Uitgerekend Cyriel Dessers werd de matchwinnaar met de gelijkmaker en de 2-3. Na afloop wou hij nog wat kwijt over het ontslag van Clement.

"Er wordt altijd veel gepraat over voetbal en resultaten, maar wij zien ook de menselijke kant van het verhaal. Dat maakte het nieuws van het ontslag emotioneel zwaar. Maar tegelijkertijd moesten we er snel weer staan, want 48 uur later stond er een belangrijke match op het programma", zei hij volgens Het Nieuwsblad.

Clement stond in totaal 86 wedstrijden aan het roer bij Rangers. Hij was er actief sinds oktober 2023. Voorlopig heeft hij nog geen nieuwe werkgever gevonden.