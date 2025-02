"Hij zou veel meer assists moeten hebben": Erling Haaland heeft nog wat te zeggen over Rode Duivel Jérémy Doku

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Manchester City maar won op het veld van Tottenham, op woensdagavond. Erling Haaland scoorde het enige doelpunt van de wedstrijd, op aangeven van Jérémy Doku.

Terwijl Nottingham Forest en Arsenal tegenover elkaar stonden woensdagavond, kon Manchester City dichter bij het podium van de Premier League komen met een overwinning op Tottenham, waar de Skyblues niet vaak winnen.

De wedstrijd werd in de eerste helft grotendeels gedomineerd door de spelers van Pep Guardiola, die al in het eerste kwartier op voorsprong kwamen via Erling Haaland, bediend door Jérémy Doku.

Haaland leek vlak voor het einde van de wedstrijd een tweede doelpunt te scoren, maar zijn goal werd afgekeurd vanwege een discutabele handsbal, terwijl Pape Matar Sar een ongelooflijk grote kans miste voor Tottenham in de slotfase.

Erling Haaland lijkt te genieten van zijn connectie met Jérémy Doku

Jérémy Doku maakte indruk aan de linkerkant. Zoals tegen Liverpool en Trent Alexander-Arnold, bracht de Rode Duivel zijn directe tegenstander in de problemen.

"Jérémy zou veel meer assists moeten hebben, ook vanavond. Maar ik ben blij met deze overwinning en dit doelpunt, het was een geweldige bal van zijn kant. Ik denk dat Jérémy een zeer goede wedstrijd heeft gespeeld, hij heeft ons geholpen om een belangrijke overwinning te behalen", vertelde Erling Haaland bij Sky Sports. Zo staat City weer op slechts een punt van de top 3.