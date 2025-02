Nog heel veel hoop voor paarswit? "Ik geloof zelfs nog in de titel voor Anderlecht"

De reguliere competitie nadert zijn einde. Het is uitkijken of het ook dit jaar heel erg spannende play-offs worden.

Gauthier Vanderloock was hoofd-videoanalist bij Anderlecht, maar laat Brussel achter zich voor een nieuw verhaal bij Atlanta United in de Verenigde Staten.

Daar gaat hij de staff van Ronny Deila versterken. Samenwerken met David Hubert was niet eenvoudig, omdat hij zijn systeem aanpast aan de tegenstander.

“Het was bijna onmogelijk om ons op het trainingsveld voor te bereiden op een wedstrijd. We moesten behelpen met theorie op basis van beelden”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Ervoor liep het vlotter. “Op dat vlak had het systeem van Brian Riemer het voordeel van de duidelijkheid: hij speelde altijd met vier verdedigers.”

Door de Europese uitschakeling zal Hubert die tijd nu wel hebben en Vanderloock is bijzonder hoopvol. Hij heeft een boodschap die de fans heel graag zullen horen.

“Als onze afwezigen op 100% terugkomen, geloof ik zelfs nog in de titel. Ik volg het vanaf nu alleszins als fan”, besluit Vanderloock.