Pro league-club overweegt juridische stappen na nieuw competitieformat: "Vooral de manipulatie heeft ons gestoord"

Lokeren-Temse overweegt juridische stappen te nemen na het goedkeuren van het nieuwe competitieformat. Vooral de betonnering van jeugdploegen in tweede klasse kon niet voor hen. "Dit gaat zelfs in tegen de regels van UEFA en FIFA."

De kogel is door de kerk: We hebben een nieuw competitieformat. Vanaf het seizoen 2026-2027 zal de Jupiler Pro League doorgaan met achttien ploegen, in een klassiek format zonder Play-offs. Alleen is niet iedereen even tevreden met die beslissing.

Na een spannende stemming, waarin 33 stemmen moesten behaald worden, werd het voorstel met 34 stemmen maar nipt goedgekeurd. Wie al sowieso niet voor stemde, was Lokeren-Temse, dat zich vooral niet konden vinden in de regeling van de tweede klasse.

Niet laatste, wel zakken

Daarvoor werd er beslist dat er telkens minstens vier en maximum zes U23-ploegen mogen aantreden in tweede klasse. Daarom zal dit jaar de ploeg die sportief niet laatste eindigt, maar wel alleen U23-ploegen achter zich laat, wel zakken uit de Challenger Pro League.

"De Challenger Pro League bestaat volgend seizoen uit minstens 16 tot maximaal 18 ploegen, waarvan altijd minstens vier U23-teams en zal in het seizoen 26-27 evolueren naar 14 tot 16 teams, met de vier U23-teams", aldus de Pro League.

Juridische stappen

Lokeren-Temse-CEO Thomas Bernaert liet zich bij Het Nieuwsblad alvast horen omtrent deze beslissing. "Vooral de manipulatie heeft ons gestoord. De betonnering van de beloftenploegen in tweede klasse kan voor ons niet en gaat zelfs in tegen de regels van UEFA en FIFA. We gaan dit eerst intern verder bespreken, maar we overwegen zeker juridische stappen." Of er al dan niet een klacht komt van Lokeren-Temse valt dus af te wachten.