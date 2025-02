Zelfbehoud? Daarom stemde Beerschot tegen nieuwe competitieformat

Beerschot leek deze week plots nog een serieuze kans te hebben om zich dit seizoen alsnog te redden in de Jupiler Pro League. Het competitieformat wordt echter met een jaartje uitgesteld en dus ziet het er voor De Mannekes opnieuw vies uit.

Even leek Beerschot kans te maken op een verlengd verblijf in eerste klasse. Er zou dit seizoen geen rechtstreekse daler komen en de laatste zou een barragewedstrijd afwerken, zodat er volgend seizoen achttien ploegen in eerste klasse konden spelen.

Beerschot stemde tegen

Dat plan gaat niet door - pas in het seizoen 2026-2027 komt er een competitie met achttien ploegen in de Jupiler Pro League. En dus moet Beerschot alsnog voorbij Kortrijk en STVV proberen te raken om een barrage af te dwingen.

Dat lijkt met - playdowns inclusief - negen speeldagen te gaan geen makkelijke opdracht te gaan worden. "Dat hadden we logischerwijs liever anders gezien", vertelde CEO Steve Nuyts achteraf tegen Het Laatste Nieuws.

Transitiejaar

"We bleven vanmiddag wat teleurgesteld achter omdat we het verdwijnen van dat transitiejaar niet als extra agendapunt op de agenda kregen, daarvoor ontbrak een meerderheid."

"Van het model met 18 ploegen zijn we voorstander. Op langere termijn kan ons dat wat meer stabiliteit bezorgen. Maar omwille van de aanwezigheid van dat transitiejaar stemden we dus tegen", aldus nog Beerschot.