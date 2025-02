🎥 Besnik Hasi keert terug op incident met supporters: "Moeten ze afblijven, maar ..."

Besnik Hasi is de voorbije weken al een paar keer uit zijn krammen geschoten. Het was ook vorige week niet anders, want toen ging hij in de clinch met een supporter. Hij is nu nog eens teruggekomen op dat incident.

Na de match tussen KV Mechelen en STVV liep het even volledig verkeerd op weg naar de catacomben. Besnik Hasi ging in de clinch met een supporter van de eigen ploeg. Rafik Belghali en een steward van KV Mechelen kwamen tussenbeide om erger te voorkomen. De supporter zou kritiek hebben geuit op de vervangingen van Hasi. 😳 | Besnik Hasi moest na de match gekalmeerd worden door zijn eigen spelers. 🗣️❌ #KVMSTV pic.twitter.com/nMZnUqpzbM — DAZN België (@DAZN_BENL) February 21, 2025 "Voor mij is dit geen voorval", minimaliseerde Hasi na de wedstrijd het incident al. Al beseft hij ook dat de kritiek van KV Mechelen-supporters terecht is, want het gaat niet goed met Malinwa. Geen goede reactie Op zijn persconferentie is hij nu nog eens teruggekomen op de zaak: "Die reactie was van mijn kant uit niet goed. We waren allemaal ontgoocheld na die late tegengoal en het puntenverlies." "En kritiek kunnen we accepteren, maar van de spelers moet je afblijven, vind ik. We hebben de fans nodig. Al het hele seizoen lang staan ze achter de ploeg, ook toen we tien keer op een rij niet wonnen", klonk het volgens Het Laatste Nieuws.