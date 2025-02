Clubicoon van zowel Anderlecht als Standard: "Zelfs de postbode wou niet meer met me praten na mijn transfer"

Jean Thissen, een icoon van Standard, maakte in 1974 de gevoelige overstap naar aartsrivaal Anderlecht. Hoewel hij jarenlang een boegbeeld was in Luik, koos hij op 28-jarige leeftijd voor een nieuwe uitdaging in het Astridpark.

Niet enkel een financiële, maar ook een sportieve beslissing volgens hem. "Mijn teamgenoten en vrienden waren allemaal weg: Léon Semmeling naar Namur, Jacky Beurlet en Léon Jeck naar Union, Louis Pilot naar Antwerp", vertelt hij in La Dernière Heure. "Ik was de enige overgeblevene van onze gouden generatie."

Toen Standard hem slechts een eenjarig contract aanbood om jonge spelers te begeleiden, besefte hij dat zijn tijd bij de club ten einde liep. Tijdens een tv-uitzending ontmoette Thissen Anderlecht-legende Paul Van Himst.

"Na de uitzending stelde hij me voor om samen iets te eten. Tijdens het diner vroeg hij plots: 'Heb je interesse om naar Anderlecht te komen?' Ik antwoordde meteen dat ik zelfs te voet zou gaan." Ondanks geruchten dat hij de overstap voor het geld maakte, benadrukt Thissen dat het sportieve project hem overtuigde. "Mijn loon werd inderdaad zeven keer hoger, maar vooral de kans om in een geweldig elftal te spelen trok me over de streep."

Standard-voorzitter Roger Petit probeerde hem op andere gedachten te brengen, maar besefte al snel dat zijn beslissing vaststond. "Hij zei: 'Oké, je mag gaan. Maar weet één ding: je zal nooit meer voor de nationale ploeg spelen'." Petit hield woord, want onder Raymond Goethals werd Thissen niet meer opgeroepen. Pas toen Guy Thys bondscoach werd, kreeg hij nog een kans bij de Rode Duivels.

Zijn overstap werd hem in Luik niet vergeven. "Toen ik terugkeerde naar Sclessin, vroeg onze verzorger me of ik beveiliging nodig had", lacht Thissen. Ook in zijn thuisstad Verviers verloor hij vrienden. "Zelfs mijn postbode weigerde me nog aan te spreken."

Ondanks de heisa bleek de overstap een succes. Thissen kreeg meteen een basisplaats en scoorde een beslissend doelpunt in Europa tegen Slovan Bratislava.