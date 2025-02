Deze Standard-boy kijkt uit naar zijn 'match van het jaar': "Anderlecht, het was voorbij, ze rekenden niet meer op mij."

Een 'Clasico' is een speciale ontmoeting op alle fronten, en nog meer voor Ilay Camara. Tijdens de persconferentie ging de speler van de maand januari terug naar zijn verleden in Neerpede en benadrukte hij het belang van een wedstrijd tegen Anderlecht voor zowel Standard als voor hemzelf.

Als Ilay Camara vandaag misschien wel de beste speler van Standard is op individueel vlak, is het wel in Neerpede dat de in Bonheiden geboren speler zijn debuut kon maken in het professionele voetbal. Deze Clasico zal dus meer dan speciaal zijn voor de speler van de maand januari in de Pro League, zoals hij benadrukte tijdens de persconferentie op vrijdag.

"Ik ben vier jaar opgeleid bij Anderlecht, iedereen weet dat deze ontmoeting nog specialer is voor mij. Ik ken veel spelers, zoals Leoni, Verschaeren, Stroeykens en Angulo. Ik heb ook gespeeld met coach David Hubert, bij RSCA Futures. Hij was al als een grote broer voor me, met veel ervaring en hij heeft me veel geholpen. Hij vertelde me vooral om meer gebruik te maken van mijn snelheid, ik heb me daarop gericht en dat heeft zich uitbetaald."

Anderlecht, dat was voorbij. Ik voelde dat ze niet meer op mij rekenden"

"De twee clubs hebben een andere mentaliteit. Wanneer je daar als jonge speler bent, is de concurrentie enorm. Ik heb zelfs van positie gewisseld (hij was middenvelder), wat me vandaag veel heeft geholpen aangezien het nog steeds de positie is waarop ik speel. Maar voor mij was het klaar bij Anderlecht, ik voelde dat ze niet meer op mij rekenden. Het was de juiste keuze om te vertrekken, ik wist dat ik het potentieel had om in 1A te spelen."

Dus bij een andere Brusselse club, RWDM, ontdekte Ilay Camara de Jupiler Pro League. Al indrukwekkend dankzij zijn snelheid in de kleuren van Molenbeek, ontbrak het hem nog aan spelinzicht en fysieke conditie in vergelijking met vandaag.

Een mentaliteit die perfect aansluit bij het Matricule 16

Dat was ook het geval bij Standard aan het begin van het seizoen, maar Camara heeft nu in de laatste acht wedstrijden slechts vijf minuten gemist, ondanks zijn constante inzet, vele inspanningen en het veeleisende spel van Ivan Leko op fysiek vlak.

"Dit is iets wat mijn vader me heeft geleerd, om nooit te stoppen met rennen, zelfs als de bal uit gaat. Ik denk dat het meer een mentale instelling is dan iets fysieks. Ik geef nooit op omdat ik zo graag de wedstrijd wil winnen."

Nathan Ngoy heeft nog altijd dat diep gewortelde doelpunt in zich"

Een wil om de wedstrijd te winnen en daarop invloed te hebben. Met drie doelpunten vorig seizoen bij RWDM, is Ilay Camara er nog niet in geslaagd om het net te vinden met de Rouches, ondanks een grote kans tegen Genk. Ook de meer defensieve opstelling speelt hierbij een rol. De 22-jarige speler, die onlangs zei dat dit statistische gebrek hem enigszins dwarszit, kan geen beter moment vinden om zijn doelpuntenaccount te openen dan deze zondag.

"De Clasico is duidelijk de beste wedstrijd. Ik herinner me van kleins af aan die wedstrijden die iedereen wil spelen. Ik heb er onlangs over gesproken met Nathan Ngoy, die vorig seizoen de 3-2 scoorde. Dit doelpunt zit nog steeds diep in hem."

Standard wil niet in euforie vervallen

Nathan Ngoy, Ilay Camara, twee spelers die via hun verleden en heden bij beide clubs goed op de hoogte zijn van de geschiedenis en het belang van een Clasico, wat waarschijnlijk minder het geval is bij de buitenlandse spelers. Maar Camara en de andere "lokale" spelers van de kern hebben ervoor gezorgd dat de historische aard van deze wedstrijd wordt overgebracht aan de groep.

"Iedereen kent het belang van deze wedstrijd, er wordt al lang over gesproken en het stadion is al drie weken uitverkocht. Ik heb nog nooit een Clasico hier gespeeld, maar ik voel dat het een zware wedstrijd zal zijn. De coach heeft ons gezegd rustig te blijven, niet te veel in de euforie van de wedstrijd te geraken en ons spel te blijven spelen", besloot hij met een glimlach.