Johan Boskamp geeft zijn ongezouten mening over het nieuwe competitieformat: opvallende houding van één club valt hem vooral op

Het nieuwe competitieformat komt erdoor. Vanaf het seizoen 2026/2027 schakelt de JPL weer over naar een klassieke competitie zonder play-offs en met 18 ploegen, tot grote vreugde van Johan Boskamp.

Het is niet makkelijk verlopen en niet iedereen is er blij mee, maar er werd een tweederdemeerderheid gevonden over het nieuwe competitieformat. Na volgend seizoen zal de JPL er dus heel anders uitzien.

Johan Boskamp was de play-offs al vanaf het begin beu. "Hallelujah! Eindelijk, na vijftien jaar. Nou, ik ben er niet rouwig om. Nu hoef ik dat klotesysteem eindelijk niet meer uit te leggen in Nederland", ze hij bij Het Belang van Limburg.

Boskamp zal in Nederland wel vragen krijgen over de Challenger Pro League. Daar kunnen U23-clubs dit seizoen niet meer degraderen, vanwege de beslissing om minstens vier U23-ploegen in de CPL te hebben.

"Nou, dan stuur ik ze lekker door naar Peter Croonen. Dan kan hij het uitleggen. Genk was altijd één van de grootste voorstanders van play-offs, maar nu keren ze opeens hun kar zodat Jong Genk niet hoeft te degraderen. Mooi is dat."

Het idee om volgend seizoen al met het nieuwe format te werken lag ook op tafel, wat enkele clubs plots gered zou hebben. "Dat was helemaal te gek geweest", is Boskamp duidelijk.

"In volle degradatiestrijd eventjes de spelregels veranderen? Kan toch niet joh. Maar goed, ik ben blij dat we van die play-offs verlost zijn. Club Brugge heeft zijn slag thuis gehaald. Ze hebben er nochtans hun laatste en misschien ook hun volgende titel aan te danken."