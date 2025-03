🎥 Patro Eisden en FC Luik pakken cruciale punten tegen beloftenteams

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Patro Eisden Maasmechelen heeft gisteren een belangrijke zege geboekt op het veld van Club NXT. Ook FC Luik nam in een spannend slot de scalp van de Futures.

De wedstrijd tussen Club NXT en Patro Eisden bleef lange tijd gesloten. Pas laat in de tweede helft kon Stef Peeters de ban breken met het beslissende doelpunt voor de bezoekers.

FT | Stef Peeters schenkt Patro Eisden de overwinning met zijn eerste doelpunt sinds november 2023. 🎁 #NXTPAT pic.twitter.com/F53GMk2kA4 — DAZN België (@DAZN_BENL) March 1, 2025

Dankzij de 0-1 zege in Roeselare doen de troepen van Stijn Stijnen weer volledig mee bovenaan de Challenger Pro League. De Limburgers staan vierde met 41 punten, op acht punten van leider Zulte Waregem en vijf punten achter La Louvière, dat wel een wedstrijd meer heeft gespeeld. Club NXT blijft zesde met 34 punten, maar kan niet promoveren.

Opwarming voor de Clasico?

Op hetzelfde moment was er heel wat spektakel in het duel tussen FC Luik en de Futures van Anderlecht. De Brusselse beloften begonnen sterk en kwamen via Robbie Ure vroeg op voorsprong. Na de gelijkmaker van Bustin en een tweede goal van De Cat leek Anderlecht opnieuw op weg naar de zege.

Toch gaven de Luikenaars zich niet gewonnen. In het slotkwartier boog de ploeg de achterstand om met drie doelpunten en dus een 4-2 overwinning.

FT | RFC Liège draait de wedstrijd om in 4️⃣ minuten! 🤝💥 #ANDFCL pic.twitter.com/Raw6endPij — DAZN België (@DAZN_BENL) March 1, 2025

Voor de RSCA Futures betekent de nederlaag weinig in de stand, aangezien ze niet langer in degradatiegevaar verkeren. Voor FC Luik doet de zege dan wel weer een deugd, aangezien ze nu steviger in de middenmoot staan.