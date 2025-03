Marc Degryse tempert de verwachtingen van RSC Anderlecht helemaal: "Dat zie ik niet"

RSC Anderlecht won de Clasico op bezoek bij Standard met 0-2 en dat noopte tot een paar stevige uitspraken. "We gaan verrassen in de play-offs", klonk het onder meer. Marc Degryse tempert de verwachtingen.

"Op een slecht veld met twee slechte ploegen? Dan krijg je een slechte wedstrijd. Anderlecht was al even slecht als Standard", opende Marc Degryse zijn strenge analyse bij Het Laatste Nieuws.

Anders dan vorig jaar?

Toch zag de analist paars-wit uiteindelijk wel winnen, onder meer dankzij een klasseflits van Thorgan Hazard. Volgens Degryse is de kans groot dat Anderlecht op dat elan kan doorgaan de komende wedstrijden.

Tegen Westerlo en Cercle Brugge lijken de hoofdstedelingen nog zes extra punten te kunnen pakken, waardoor ze met 54 punten de play-offs in zullen kunnen. Daarmee zullen ze ook niet al te ver van Union SG en/of Club Brugge staan.

Bekerfinale grootste doel?

"Mijn gevoel bij Anderlecht is evenwel helemaal anders dan vorig jaar, toen paars-wit lang droomde van de titel. Toen was er een ploeg die — onder leiding van Jan Vertonghen — een heel seizoen een duidelijke identiteit had aangehouden; of je die nu leuk vond of niet", tempert Degryse de verwachtingen.

"Dit seizoen zie ik die stabiliteit niet." Met oog op de play-offs en bekerfinale kunnen er met Dolberg, Verschaeren en Vertonghen wel nog wat spelers terugkomen, maar die zullen dan in vorm moeten zijn/raken. "Ze kunnen de play-offs gebruiken om het team klaar te krijgen voor de bekerfinale."