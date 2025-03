Patrick Goots noemt opvallende naam om Jonas De Roeck op te volgen: "Hij zou de ideale trainer zijn voor Antwerp"

Antwerp is op zoek naar een nieuwe coach na het ontslag van Jonas De Roeck. Patrick Goots schuift alvast een opvallende naam naar voren.

Jonas De Roeck is sinds maandag niet langer coach van Antwerp. Vanwege de teleurstellende resultaten van de laatste tijd volgde zijn ontslag.

Antwerp zou nu al concrete gesprekken voeren met Andries Ulderink. Hij was assistent van Mark Van Bommel, maar vertrok nadien naar Rangers FC, waar hij onder Philippe Clement begon te werken.

Patrick Goots ziet in ieder geval een andere goede match voor The Great Old. "Hein Vanhaezebrouck zou de ideale trainer zijn voor Antwerp, vanwege zijn manier van voetballen, maar bij hem is de vraag of hij al opnieuw openstaat voor een trainersavontuur."

Goots ziet dat het ook een van onze noorderburen kan worden. "De kans is groot dat het toch weer een Nederlander wordt, gezien de Nederlandse connectie met Marc Overmars."

Een comeback van van Bommel lijkt hem dan weer onwaarschijnlijk. "Ik denk niet dat Mark van Bommel, die langs de grote poort is vertrokken, staat te springen om terug te keren", besluit Goots.